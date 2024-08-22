ECB, faiz indirimi için eylüle işaret etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 17-18 Temmuz toplantısının tutanakları, Konsey üyelerinin Eylül toplantısını, para politikası kısıtlamalarının seviyesini yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olarak gördüklerini ortaya koydu.

Tüm üyelerin ECB Baş Ekonomisti Lane'in üç temel ECB faiz oranının mevcut seviyelerinde tutulması önerisini kabul ettikleri belirtilen tutanaklarda, "Üyeler, gelen bilgilerin Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklediği konusunda hemfikirdi" denildi.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin bazı ölçütler mayıs ayında bir defaya mahsus faktörler nedeniyle yükseldiğini ifade eden üyeler, beklentilere paralel olarak, yüksek ücret artışının enflasyonist etkisinin kârlar tarafından tamponlandığına işaret ettiler.

Enflasyonda güven görmediler

"Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tutmuştur" değerlendirmesinin yer aldığı tutanaklarda, "Aynı zamanda, yurt içi fiyat baskıları hala yüksekti, hizmet enflasyonu yükselmişti ve manşet enflasyonun 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalması muhtemeldi. Bu gelişmelerin, dezenflasyonun son aşamasının daha zorlu olduğuna işaret ettiği ve kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine düşürme görevinin henüz güvence altına alınmadığı belirtilmiştir" denildi.

Enflasyonun sadece kademeli olarak düşmesi nedeniyle, Yönetim Konseyi'nin politika tepkisinin temkinli olmasının doğal görüldüğünde ifade edildiği tutanaklarda, "Bu durum, mevcut toplantıda bir duraklamayı desteklemiştir. Ücretlerin, kârların, verimliliğin ve hizmet enflasyonunun gelişimine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, bu tür ihtiyatlı bir yaklaşım özellikle gerekliydi. Enflasyon görünümüne daha fazla güven duyulabilmesi için tüm bunların yeni veriler geldikçe daha fazla izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekecektir" değerlendirmesi yapıldı.

"Enflasyonu zamanında ve sürdürülebilir şekilde hedefe indirmek"

"Eylül toplantısına kadar Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri; çalışan başına ücret, kar ve verimlilik dahil olmak üzere ikinci çeyreğe ilişkin ulusal hesap bilgileri; parasal verilere ilişkin bir güncelleme ve yeni bir personel projeksiyonları seti gibi kapsamlı yeni veriler mevcut olacaktır" denilen tutanaklarda, üyelerin zamanlama açısından, Yönetim Konseyi'nin sabırlı olmayı ve dezenflasyonun gerçekten yolunda gittiğini teyit etmek için daha fazla veri beklemeyi göze alabileceğin savundukları belirtildi.

"Temkinli bir yaklaşım, enflasyonun şu anda öngörülenden daha kalıcı olması halinde, Yönetim Konseyi'nin politika faizlerini düşürmek için daha kademeli bir yol izleyerek yanıt vermesine de olanak tanıyacaktır" değerlendirmesini yapan üyeler, enflasyonun zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde hedefe indirilmesinin önemi bir kez daha vurguladılar.

Eylül vurgusu

"Üyeler, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduklarını ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulamışlardır" denilen tutanaklarda, şunlar de yer aldı:

"Uygun kısıtlama seviyesi ve süresinin belirlenmesinde verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşımın sürdürülmesi de önemli görülmüştür. Enflasyonun hedefe dönüş hızının tam olarak ne olacağı belirsizliğini koruduğundan, belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunulmamalıdır. Bununla birlikte, reel ekonomiyi göz önünde bulundurmak da önemliydi. Eylül toplantısı, para politikası kısıtlamalarının düzeyini yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olarak görülüyordu. Bu toplantıya açık fikirli bir şekilde yaklaşılmalı, bu da veri bağımlılığının belirli, tek veri noktalarına aşırı odaklanmaya eşdeğer olmadığı anlamına geliyordu.

Son olarak, politika tepki fonksiyonunun yerleşik unsurlarına dayanmaya devam etmelidir. Üyeler ayrıca, Yönetim Kurulu'nun pandemi acil alım programı portföyünde vadesi gelen itfaların kısmi olarak yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulanmasına devam edilmesi önerisini de kabul etmişlerdir."