ECB, gerçekleşmemiş zararlar için daha fazla veri toplayacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Bankacılık Denetim, Gözetim Bölümü Başkanı Andrea Enria tarafından yapılan bir açıklamaya göre ECB, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyonla mücadele için alınan faiz artırım kararlarının etkisiyle bankalarda oluşan ancak realize edilmemiş zararlar konusunda daha fazla veri toplamak için çalışıyor.

Market News International'a konuşan Enria, Euro Bölgesi'nde sıkı regülasyonun etkisiyle potansiyel zararların ABD'de yaşanandan daha küçük olacağını söyledi. Ancak ECB'nin, daha ince detaylara inen daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Enria ayrıca, "Realize edilmemiş zarar miktarını biliyoruz, ancak hedge uygulamaları konusunda detaylı bilgiye sahip değiliz. Şu anda toplamakta olduğumuz bilgi bize bankaların defterlerindeki faiz riski konusunda daha iyi ve daha ince detay veri sağlayacak" dedi.