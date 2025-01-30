ECB/Lagarde: Ekonomi durgunlukta, kısa vadede zayıf seyir sürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ilk toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyümeye, risklere ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avro Bölgesi'nde ekonominin yakın vadede zayıf kalmaya devam edeceğini dile getiren Lagarde, büyümeye yönelik hala riskler olduğunu söyledi.

Lagarde, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ve küresel ticaret gerilimleri artmazsa ihracatın ekonomide toparlanmayı destekleyeceğini ifade etti.

"Nötr faiz oranı hakkında konuşmak için erken"

ECB Başkanı Lagarde, çoğu enflasyon bileşeninin gelişiminin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, enflasyon oranının gelecek aylarda muhtemelen mevcut seviye civarında dalgalanacağını ve yıl boyunca yüzde 2 hedefine ulaşacağını söyledi.

Çalışan ücretleri ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında yer aldığını vurgulayan Lagarde, "Küresel ticarette çekişmeler enflasyon görünümünü daha belirsiz yapar." diye konuştu.

Lagarde, hizmet enflasyonunun yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, sektörün büyük ölçüde emek yoğun ve ücretlere duyarlı olduğunu, ancak tüm göstergelerin bu yıl ücretlerin düşeceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Christine Lagarde, bir soru üzerine, nötr faiz oranı seviyesinin sadece tahmin edilebilen bir alan olduğunu, bu nedenle yüksek derecede belirsizliğe tabi olduğunu ve bir "kılavuz" olarak kullanılamayacığını savundu.

Lagarde, "Nötr faiz oranı hakkında konuşmak için erken." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, Avro Bölgesi ekonomisi ve Çin'de devam eden zayıf büyüme ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikasının sonuçları gibi sınırlı beklentiler karşısında ECB'nin neden faiz oranlarını 50 baz puan düşürmediğini sorması üzerine Lagarde, bu senaryonun dikkate alınmadığı ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi'nin bugünkü 25 baz puanlık faiz indirimi kararını "oy birliğiyle" aldığına dikkati çeken Lagarde, Konseyin 50 baz puanlık indirimi tartışmadığını söyledi.

Lagarde, ek gümrük tarifelerinin uygulanmasının "küresel olumsuz bir etki" oluşturarak dünya genelinde mevcut belirsizliği artıracağını vurguladı.

"Durum yakından izlenecek"

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump tarafından Avrupa Birliği ürünleri için planlanan kapsamlı ithalat tarifelerinin ekonomik büyümeye etkisine ilişkin ise Lagarde, "Söylentiler var, varsayımlar var, açıklamalar var. Ancak elimizde net olarak tanımlanmış ve analiz edilebilecek bir şey yok. Durum yakından izlenecek ve makroekonomik projeksiyonlarda dikkate alınacaktır." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nde bir merkez bankasının döviz rezervlerinin güvenli, likit olması ve yasa dışı uygulamalara açık olmaması gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir merkez bankasının "Bitcoin rezervi" tutmayacağından emin olduğunu söyledi.