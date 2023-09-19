Ekonomistlere göre ECB faiz artırımını bitirdi

Reuters'ın 15-18 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 70 ekonomistin tamamı politika yapıcıların faiz artırımlarını tamamladığını ve mevduat faizinin yılı %4,00 seviyesinde tamamlayacağını söyledi.

Deutsche Bank'ın baş ekonomisti Mark Wall, "ECB'nin bunu böyle tanımlaması muhtemelen biraz zaman alacak, ancak bizim görüşümüze göre %4,00 muhtemelen nihai oran olacak. "Başkan Lagarde görünüşe göre faizlerin zirve yaptığını söylemek istemedi. Ancak, yeni bir faiz artırımının önündeki engel nispeten yüksek görünüyor" diye konuştu.

Ankete katılan 32 kişinin medyanına göre bu yıl en az bir artırılması daha yapılması ihtimali %20. Yanıtlar %5 ile %35 arasında değişmekte.

Faiz oranı vadeli işlemleri yılsonuna kadar yeni bir artış olasılığını yaklaşık %25 olarak fiyatlıyor.

Rabobank kıdemli makro stratejisti Bas van Geffen, "Yeni bir artış bizim baz senaryomuz değil, ancak ücret artışı ve enflasyon Aralık ayına kadar güçlü kalırsa bir artışın gerçekleşme riski var" dedi.

Ekonomistler arasında ilk indirimin ne zaman yapılacağı konusunda net bir fikir birliği bulunmuyor. Ancak 70 ekonomistin 41'i en azından Temmuz ayına kadar bir indirim öngörmezken, anket ortalamaları 2024'ün ikinci yarısında 75 baz puanlık bir indirime işaret ediyor.