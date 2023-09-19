İsviçre'nin altın ihracatına Hindistan dopingi

İsviçre'nin altın ihracatı ağustos ayında temmuza kıyasla %7.3 artarken, Hindistan ve Çin'e yapılan büyük sevkiyatlar Türkiye'ye yapılan düşük miktardaki sevkiyatları dengeledi.

İsviçre dünyanın en büyük külçe altın rafine ve transit merkezi. Çin ve Hindistan ise yüksek fiyatlara ve mevsime duyarlı yerel taleple dünyanın en büyük tüketici pazarları konumunda. Gümrük verileri, kuyumcuların genellikle ekim ile kasımdaki festival sezonu için alım yaptıkları Hindistan'a yapılan sevkiyatın neredeyse üç kat artarak mayıstan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, Çin'e yapılan sevkiyatın ise %1 arttığını gösterdi.

Çin'in fiziki altın primleri, değer kaybeden yuanı desteklemek için gelen güçlü talep ve yeni ithalat kotalarının yokluğuyla geçen hafta yeni bir zirveye yükseldi. Altın fiyatları, güçlü dolar nedeniyle eylülde şu ana kadar %0.3 düştü.