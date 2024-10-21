IEA Başkanı Birol: Çin'in petrol talebinde artış 2025'te zayıf kalacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Singapur Uluslararası Enerji Haftası konferansı çerçevesinde Reuters'a yaptığı açıklamada, ekonomisinin ortalama yüzde 6,1 büyüdüğü son on yılda küresel petrol talebi artışının yüzde 60'ından fazlasını oluşturan Çin'in yavaşladığını söyledi.

“Çin ekonomisinin yüzde 4 civarında (büyümesi) Çin'in giderek daha az enerjiye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor,” diyen Birol, geleneksel otomobillere karşı maliyet açısından rekabetçi hale gelen elektrikli araçlara olan talebin artmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Birol, Pekin'in ekonomik büyümeyi canlandırmayı amaçlayan son mali açıklamalarına atıfta bulunarak, “Teşviklerin etkisi bazı piyasa gözlemcilerinin beklediği kadar önemli olmadı. Hala sınırlı. Ve bugün gördüğümüz gibi, Çin petrol talebinde büyük bir artış görmek çok zor olacak” dedi.

“Petrol fiyatlarında sessiz bir tepki görmemizin iki nedeninden biri talebin bu yıl zayıf olması ve gelecek yıl da zayıf olacağı beklentisi,” diyen Birol, petrokimyasallar olmasaydı Çin'in petrol talebinin bu yıl yatay seyredeceğini belirtti. Birol, petrol fiyatlarını sınırlayan bir diğer faktörün de OPEC dışı üreticilerden gelen arzın küresel petrol talebi artışından daha yüksek olması olduğunu sözlerine ekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen müttefiklerinin 2025 yılında üretim kısıntılarını gevşetmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda Birol, buna karar vermenin OPEC'e bağlı olduğunu söyledi. Birol, “Benim gördüğüm, jeopolitik bağlamda büyük bir değişiklik olmazsa önümüzdeki yıl piyasalarda petrol fazlası olacağıdır” dedi.