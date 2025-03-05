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El Salvador, Bitcoin alımlarına devam edecek

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ülkenin stratejik rezervlerini güçlendirmek amacıyla Bitcoin alımlarına devam edeceklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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El Salvador, Bitcoin alımlarına devam edecek
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador'un ülkenin stratejik rezervlerini güçlendirmek amacıyla Bitcoin alımlarını sürdüreceğini belirterek, "Dünya bizi dışladığında ve çoğu Bitcoin kullanıcısı bizi terk ettiğinde durmadıysak, şimdi de durmayacak ve gelecekte de durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, 2021 yılında Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesine rağmen ülkede beklenen ilgiyi görmedi.

Bitcoin.gob.sv/es web sitesindeki verilere göre, El Salvador'un rezervlerinde toplam değeri 534 milyon doları aşan 6.101 Bitcoin bulunuyor.

Öte yandan, ocak ayı sonunda El Salvador Yasama Meclisi, Bitcoin Yasası'nda değişiklik yaparak işletmelerin bu kripto para birimini kabul etme zorunluluğunu kaldırmıştı.

Ayrıca, devletin kullanımındaki rolü sona erdirildi ve Bitcoin'in yasal ödeme aracı olduğuna dair referanslar yasa metninden çıkarılmıştı.

Son yapılan anketler, Salvadorluların yüzde 91,8'inin 2024 yılı içinde Bitcoin kullanmadığını gösteriyor.

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