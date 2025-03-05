API petrol stokları üst üste ikinci haftada da geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 640 bin varil azalan petrol stokları, 28 Şubat ile sona eren hafta 1,5 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 300 bin varillik sınırlı bir düşüş olacağı yönündeydi.

Ancak bu artış yılın ilk gününden bu yana görülen 12 milyon varilin üzerindeki düşüşün küçük bir kısmını telafi edebiliyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 395,3 milyon varil olarak kaldığını gösterdi.

API benzin stokları üst üste iki hafta süren artışını sonlandırdı. Önceki hafta 537 bin varil artan stoklara, geçen hafta 1,25 milyon varil geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın hemen altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da üst üste üçüncü haftasında yukarı geldi. Stoklar önceki hafta yaşanan 1,11 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 1,14 milyon varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %8 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları artışını ikinci haftada da sürdürdü. Bir önceki hafta 1,18 milyon varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,63 milyon varil daha yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında hafif bir yukarı hareket bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,3 milyon varil azalan petrol stoklarında, 28 Şubat ile sona eren haftada 0,2 milyon varil artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %86,5 seviyesinden %86,9 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.