Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş sonlandı

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -22,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ağustos ayında -18,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -23,4 puana ineceği yönündeydi.

Böylece endeks Nisan ayında başladığı düşüş serisini 4 ay sonra sonlandırmış oldu.

Cari endeks -20,5 puanda kalırken, beklenti endeksi -24,5 puandan -17,3 puana çıktı.

Almanya'da Görünüm Daha da Kötüleşti

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.

Sentix yatırımcı güven endeksi Ağustos ayında -28,4 puandan -30,7 puana indi. Böylece üst üste dördüncü ayda da düşüş gösteren endeks, 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -28,0 puandan -35,3 puana inerken, beklenti endeksi -28,8 puandan -26,0 puana yükseldi. Cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.