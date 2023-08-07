Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş sonlandı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son dört aydır devam eden düşüşüne son verdi ve piyasa beklentilerinin aksine bir miktar toparlandı.
Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -22,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ağustos ayında -18,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -23,4 puana ineceği yönündeydi.
Böylece endeks Nisan ayında başladığı düşüş serisini 4 ay sonra sonlandırmış oldu.
Cari endeks -20,5 puanda kalırken, beklenti endeksi -24,5 puandan -17,3 puana çıktı.
Almanya'da Görünüm Daha da Kötüleşti
Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.
Sentix yatırımcı güven endeksi Ağustos ayında -28,4 puandan -30,7 puana indi. Böylece üst üste dördüncü ayda da düşüş gösteren endeks, 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Cari endeks -28,0 puandan -35,3 puana inerken, beklenti endeksi -28,8 puandan -26,0 puana yükseldi. Cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.