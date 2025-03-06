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Euro’da yükseliş sürecek mi?

Uzmanlar, Euro'nun dolar karşısında daha fazla yükselmesinin olası olmadığını belirtiyor.

Haber Merkezi
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Euro’da yükseliş sürecek mi?
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Barclays analistleri, ABD ekonomik verileri daha da kötüleşmedikçe Euro'nun dolar karşısında daha fazla yükselmesinin olası olmadığını söyledi.

Duyarlılığın önemli ölçüde Euro lehine ve dolar aleyhine değiştiğini belirten analistlere göre, bunun nedeni ABD verilerinin daha yumuşak olması, ABD'nin ek teşvik umutlarının azalması, ABD'nin düzensiz gümrük tarifesi politikaları ve Almanya'nın mali harcama planları.

“Yine de risk ödülü perspektifinden bakıldığında, Euro'yu daha fazla takip etmeyiz” diyen analistler, gelecek ABD verilerinin daha olumlu olması halinde, Euro'daki yükselişin büyük kısmının geride kalabileceğini öngördüler.

Euro, daha önce dört ayın en yüksek seviyesi olan 1,0824 dolara ulaştıktan sonra %0,1 artışla 1,0800 dolara yükseldi.

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