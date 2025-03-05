Analistler tahminlerini güncelledi: Euro mu yoksa dolar mı?

ABD rüzgarı ve haliyle doların güçlü seyriyle başlayan senede kısa sürede tüm beklentiler terse dönmüş durumda. Bir dönem euro/dolar paritesi için 1.00 seviyeleri ciddi ciddi dile getirilirken bugün euronun dolar karşısında sert yükselişlerine şahit oluyor.

Peki bundan sonra ne olacak?

AK Yatırım: Ciddi bir revizyon telaşı var

CNBC-e'nin haberine göre Ak Yatırım Araştırma Müdürü Uraz Çay, "Dolar endeksi: Trump’ın seçildiği tarihten beri ilk defa 200 gho’nın (200 günlük hareketli ortalamasının) aşağısını test etti. Sene başında EURUSD için 2025 yılı adına 1.00 tahminleri paylaşanlarda ciddi bir revizyon telaşı var." diyerek piyasa oyuncularındaki panik halini betimledi.

Deutsche Bank analistleri hedefini Euro lehine yükseltti

Deutsche Bank (DB) analistleri ise hedefini Euro lehine yükseltmiş durumda.

DB, gelişmelerin nefes kesici bir hızla ilerlemeye devam ettiğine dikkat çekerken Almanya'dan bir başka büyük duyuru daha görüldüğünü, yeni koalisyonun liderlerinin, birleşme sonrası Alman tarihindeki en büyük ve en hızlı mali politika değişikliğini açıkladıklarını hatırlattı. 500 milyar euroluk bir altyapı fonu, GSYİH'nın %1'inin üzerindeki savunma harcamalarının borç freninden hariç tutulması (bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun duyurduğu mali kuralların askıya alınmasıyla birleştirildiğinde sınır yok) ve daha ileride daha fazla borç freni reformu vaadinin euroyu giderek güçlendirdiğine dikkat çeken DB analistleri, haber akışının açıkça EUR/USD paritesinde boğa pozisyonun kaydıracak kadar önemli olduğunu vurguladı.

Gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi üzerinde gözle görülür bir olumsuz etki yarattığını belirten DB, daha fazla tarife duyurulsa bile, piyasanın ABD için daha fazla aşağı yönlü ekonomik riski fiyatlayacağını savundu. Daha geniş mali yaklaşım, hükümet finansman müzakereleri, DOGE belirsizlikleri ve ABD kongresinde mali politikaya ince ayar yapma imkanını azaltan dar çoğunluk gibi ek risklerin de var olduğunun altını çizen DB analistleri, diğer taraftan, özellikle Avrupa ve Almanya'nın mali duruşu revize etme konusunda benzeri görülmemiş bir duyarlılık gösterdiğini öne sürdü.

"EUR/USD'de 1,10'u hedefleyerek uzun pozisyon alıyoruz"

DB, "Bu esneklik, yalnızca yaklaşan tarifelerin potansiyel etkisini (Almanya en çok maruz kalan ülke olduğu için) muhtemelen azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarifelerin etkisi emildiğinde yukarı yönlü bir büyüme eğilimi yaratacaktır. Uzun zamandır savunma harcamalarının Avrupa büyümesi üzerindeki olası sınırlı büyüme etkisini vurguluyoruz. Alman mali paketinin genişletilmesi, ancak daha da önemlisi politika tepkisinin hızı ve "ne gerekiyorsa" doğası, hem duygu hem de harcama etkileri yoluyla daha önceden yüklenmiş bir destek yaratma kapasitesine sahiptir.

Bu döngüsel değişimler arasında, bugün doların güvenli liman statüsünün kaybıyla ilgili bir endişe hakkında bir yayın yaptık. Bu konudaki görüşlerimiz değişiyor ve önümüzdeki aylarda ABD'nin politika yoluna, özellikle de yıkıcı iç ekonomik sonuçları sürdürmeye devam etme derecesine bağlı olacak. Şimdilik, EUR/USD'de 1,10'u hedefleyerek uzun pozisyon alıyoruz ve oran farkı modellerimizin zaten 1,09'da olduğunu not ediyoruz. Haber akışı ilerledikçe daha orta vadeli dolar görüşlerimizi yeniden değerlendireceğiz ve tahminlerimizi buna göre revize edeceğiz." dedi.