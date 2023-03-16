Exxon, LNG terminalindeki paylarını satacak

Amerikan çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil Corp., temel olmayan varlıkları elden çıkarma stratejisinin bir parçası olarak İtalya açıklarındaki Rovigo LNG terminalindeki çoğunluk hissesini satmayı değerlendiriyor.

Adriatic LNG olarak da adlandırılan terminalde, Exxon'un iştirakı ExxonMobil Italiana Gas S.r.l'ın yüzde 70,7, QatarEnergy iştiraki Qatar Terminal Company Limited'in yüzde 22 ve Snam Spa yüzde 7,3 payı var.

Exxon, piyasadaki ilgiyi doğrularken potansiyel bir satış hakkında henüz bir karar vermediğini ve bu erken aşamada bir alıcı belirlemediğini bildirdi.

Exxon sözcüsü Meghan Macdonald, "Bunun gibi satışlar, odaklanmış yatırım stratejimizle tutarlıdır ve temel olmayan varlıkları daha fazla değer elde edebilecek kişilere devretme isteğimizi vurgulamaktadır." dedi.

Şirket, herhangi bir işlemin Exxon'un Adriyatik LNG terminaline yaptığı LNG ithalatını veya doğal gaz tedarikçisi olarak İtalya ve Avrupa pazarlarındaki ilgisini etkilemeyeceğini bildirdi.