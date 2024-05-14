Fed Başkanı Powell'dan kritik veri öncesi 'enflasyon' mesajı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yarın açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ABD ekonomisi çok iyi performans gösteriyor. ABD ekonomisinde çok güçlü bir iş gücü piyasası var. Hanehalkı finansal olarak iyi durumda bulunuyor. Tüketici harcamaları ve iş yatırımları güçlü.

Hala birçok sanayide iş gücü açığı var. İş gücü piyasası daha iyi dengeye hareket ediyor. Arz ve talebin daha iyi dengeye gelmesiyle iş gücü piyasasında kademeli soğuma işaretleri oldu.

Enflasyonda pürüzsüz yol beklemedik

Birinci çeyrekte enflasyon daha fazla ilerleme olmaması dikkat çekti. Enflasyonda pürüzsüz yol beklemedik, sabırlı olmalıyız ve politikanın çalışmasına izin vermeliyiz.

GSYH'nin yüzde 2 veya daha iyi büyümesini beklemeyi sürdürüyoruz.

Enflasyonun gerileyeceğine dair güven öncekinden daha düşük.

Faizi olduğu yerde tutmamız muhtemel

Enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı politika, beklenenden uzun zaman alabilir. Politikada yeterince kısıtlayıcı olup olmadığımızı zaman söyleyecek.

Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel.