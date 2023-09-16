Fed haftası ve beklentiler

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 20 Eylül Çarşamba günü açıklayacak. Fed, temmuz toplantısında faizi piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Fed, faiz kararıyla birlikte makroekonomik tahminlerini de yayımlayacak. Faiz kararının ardından Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar yakından izlenecek.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ortaya koyarken diğer taraftan da enflasyonist baskıların hala devam ettiğini gösterdi.

Analistler, resesyon endişelerinin azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist endişeleri tetiklediğini ve bunun Fed'in bundan sonraki politikalarını etkileyebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

Analistler, ABD'de TÜFE ve ÜFE'nin beklentilerin üzerinde artış göstermesine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 6 baz puan artışla 4,32'den tamamladı. Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste 9. haftaya taşıyarak geçen hafta yüzde 0,2 yükselişle 105,3 seviyesine çıktı. ABD'de pay piyasaları, Fed kararı öncesinde haftayı karışık bir seyirle tamamladı.