Gözler Merkez'de, iki banka ayrıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30'a çekerek devam etmesi bekleniyor. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi, politika faizini seçimlerden itibaren 16.5 puan yükseltti ve yüzde 25'e çekti. PPK, ağustos ayında piyasayı şaşırtarak 750 baz puanlık artışa gitti.

Ekonomi yönetiminin 'sıkı duruş' kararlılığı ve siyasi irade desteği, faiz artışlarına devam edileceği beklentilerini güçlendirmiş durumda.

Eylül ayı için piyasa beklentileri, politika faizinin yüzde 25'ten yüzde 30'a çekileceği yönünde. Bu arada piyasa yansıyan tahminlerde iki banka genel beklentilerden ayrışmış durumda.

TCMB EYLÜL AYI POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ Reuters 30% (500 bp) Foreks 30% (500 bp) AA Finans 30% (500 bp) TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi 30% (500 bp) JPMorgan 30% (500 bp) Morgan Stanley 30% (500 bp) Barclays 27,5% (250 bp) Standard Chartered 30% (500 bp) Societe Generale 31% (600bp)



Bazı ekonomistler ise 'şahin' adım sonrası Merkez'in eylülde daha sınırlı faiz artırımına giderek, etkileri görmek isteyebileceğini düşünüyor.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistten ikisi 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

Foreks'in 24 ekonomistle yaptığı ankette ise en yüksek tahmin yüzde 31, en düşük tahmin yüzde 27,50.

Standard Chartered: Agresif artışa devam eder

TCMB'nin odağında hızla artan enflasyon ve yükselen dış dengesizlikler olduğunu söyleyen Standard Chartered'ın bir araştırma notunda yeni açıklanan OVP'nin yakın vadede alışılagelmiş politikalara taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.

"Politika değişikliğine siyasi desteğin ardından TCMB'nin agresif faiz artışlarına devam etmesini bekliyoruz. Ağustos ayındaki faiz artışı ve OVP, enflasyonun ekonomik daralmaya sebep olabilecek yöntemlerle düşürülmesine odaklanıldığını gösterdi."

Standard Chartered notunda ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarına açık desteği sebebiyle yıl sonu TCMB faiz seviyesi tahminlerinin de yüzde 35'e güncellendiği belirtti.

Societe Generale daha iddialı

Societe Generale ise daha agresif bir hamle bekliyor. SocGen analistleri TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini %31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek faizin %40’a çıkarılacağını öngörüyor.

Son PPK kararının ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan ve Morgan Stanley de faiz artırım beklentilerini yukarı yönlü revize etmişlerdi. JPMorgan, önümüzdeki iki ayda 10 puan daha artırım bekliyor. Morgan Stanley de 2023 sonu için yüzde 30 olan Merkez Bankası politika faizi beklentisini yüzde 35’e yükseltti.