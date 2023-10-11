Fed'den tahvil faizi değerlendirmesi

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirilerindeki son artışın, Fed'in normalde artırması gerekecek kadar artırmasına gerek olmadığı anlamına gelmesinin "mümkün" olduğunu, ancak bunu kesin olarak bilmenin zor olduğunu söyledi.

Kashkari, Minot Eyalet Üniversitesi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Daha yüksek uzun vadeli getirilerin, enflasyonu tekrar aşağı çekmek açısından bizim için işin bir kısmını yapması kesinlikle mümkün. Ancak bu yüksek uzun vadeli getiriler, ne yapacağımıza dair beklentileri değiştiği için daha yüksekse, o zaman bu getirileri korumak için aslında beklentilerini takip etmemiz gerekebilir" dedi.

Ekonomi için yumuşak iniş ihtimalinin de sorulduğu Kashkari, bunun "olumlu" göründüğünü söyledi.

"Zafer ilan etmek için henüz çok erken" diye konuşan Kashkari, istihdam piyasası ve ekonominin Fed'in şu ana kadar yaptığı faiz artırımlarına karşı düşündüğünden daha dirençli olduğunu, ancak ekonomi çok güçlü kalırsa, Fed'in yavaşlatmak için faizleri daha da artırması gerekebileceği ve bunun daha sert bir iniş riski yaratabileceği konusunda da uyardı.