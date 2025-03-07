FED/Powell: Acele etmemize gerek yok ve daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 2025 ABD Para Politikası Forumu'nda ekonomik görünüme dair değerlendirmede bulundu.

Artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin iyi bir yerde olmaya devam ettiğini anlatan Powell, iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ve enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefe yaklaştığını ifade etti.

Powell, ekonominin sağlam bir hızla büyüdüğünü ancak hanehalkı ve işletmelerle yapılan son anketlere göre ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını aktardı.

Birçok göstergenin iş gücü piyasasının sağlam ve genel olarak dengede olduğunu gösterdiğini aktaran Powell, bugün açıklanan istihdam raporuna ilişkin, "İşsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor. Ücret artışının ılımlı seyretmesi ve iş gücü arzı ile talebinin daha dengeli hale gelmesiyle iş gücü piyasası önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmaktan çıktı." dedi.

"Uzun vadeli beklentiler enflasyon hedefimizle tutarlı"

Enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin geniş tabanlı olduğuna dikkati çeken Powell, son verilere göre enflasyonun yüzde 2'lik hedefin bir miktar üzerinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe dönmesine giden yolun inişli çıkışlı olduğunu ve bunun devam etmesini beklediklerini belirterek, verilerin aydan aya değişkenlik gösterebileceğini ve beklenenden daha yüksek ya da daha düşük gelen bir ya da iki veriye aşırı tepki vermeyeceklerinin altını çizdi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin ölçümleri yakından takip ettiklerini ifade eden Powell, "Önümüzdeki bir yıl veya ötesinde uzun vadeli beklentilerin çoğu istikrarlı ve yüzde 2 enflasyon hedefimizle tutarlı." şeklinde konuştu.

"Mevcut politika duruşumuz iyi konumda"

Powell, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme alanlarında değişiklikler uygulama sürecinde olduğuna vurgu yaparak, bu politika değişikliklerinin net etkisinin ekonomi ve para politikasının izleyeceği yol açısından önemli olduğuna işaret etti.

Fed Başkanı Powell, "Özellikle ticaret politikasında yakın zamanda gelişmeler yaşanmış olsa da değişiklikler ve bunların olası etkileri konusundaki belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. Acele etmemize gerek yok ve daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Powell, ekonomi güçlü kalmaya devam eder ancak enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlemezse politika kısıtlamasını daha uzun süre devam ettireceklerini bildirdi.

İş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun öngörülenden daha hızlı düşmesi durumunda, politikayı uygun şekilde gevşetebileceklerini dile getiren Powell, "Mevcut politika duruşumuz, istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi yerine getirirken karşılaştığımız riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda." dedi.

Powell, konuşmasının ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde tarifelere ilişkin bir soruya "Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Neyin, ne kadar süreyle, hangi oranda tarifeye tabi tutulacağı konusunda hala çok belirsizliğin olduğu bir aşamadayız. Tüm bunları görmek için beklememiz gerekecek." yanıtını verdi.