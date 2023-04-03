Fed/Waller: Enflasyon, işgücü piyasasına zarar vermeden düşebilir

ABD Merkez Bankası yöneticilerinden Christopher Waller, yayımlanan son veriler çerçevisinde Fed'in enflasyonu düşürürken işgücü piyasasına fazla zarar vermeme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Geleceğe yönelik beklentilerin enflasyon ile mücadeledeki öneminin altını çizen Waller, insanların fiyatların gelecektede artacağına yönelik bir beklenti içerisine girmeleri durumda artan talebin enflasyonu hızlandırabileceği ve bu durumda Fed'in enflasyonla mücadelede daha dramatik adımlar atması gerekebileceğini vurguladı.

Böylesi bir durumda özellikle faizler cephesinden alınan kararların ekonomiyi hızla yavaşlatabileceği ve işgücü piyasasını sarsabileceğine değinen Waller, geleceğe yönelik beklentilerin kontrol edilebilir olması durumunda ise enflasyonla mücadelede, işgücü piyasasının fazla zarar görmeyebileceği yorumunda bulundu.