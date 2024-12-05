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Fitch, 2025 ABD büyüme tahminini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de enflasyon risklerinin arttığını belirterek, tüketici harcamalarındaki güçlü büyüme, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı üzerinde baskı yaratması nedeniyle 2025 büyüme tahminini yüzde 2,1'e revize etti.

Haber Merkezi
AA
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Fitch, 2025 ABD büyüme tahminini revize etti
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Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminin 2025 için 0,5 puan artışla yüzde 2,1'e revize edildiği aktarıldı.

Söz konusu revizyona ilişkin temel itici gücün tüketici harcamalarının görünümü olduğu belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, veri revizyonlarının hane halkı gelirinin daha önce ölçülenden çok daha hızlı arttığını ve tasarruf tamponlarının daha güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, "Tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon riskleri artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin gümrük tarifelerinin gelecek yıl keskin bir şekilde artacağı ancak artışların ölçeği, kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğu ifade edilen açıklamada, tarife artışlarının ABD de dahil tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üzerinde olumsuz etkileri olmasının ve en büyük olumsuz şokların Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore ve Almanya'da yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gümrük tarifeleri, hala yapışkan olduğunu kanıtlayan ABD enflasyonunu artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faizleri nötr seviyeye doğru yavaşça indirmesinin ve 2025'in sonuna kadar 125 baz puan indirim yapmasının öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak 2026'da başka bir faiz indirimi beklenmediği vurgulandı.

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