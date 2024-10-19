Fitch, İtalya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch, "pozitif" görünümün son zamanlardaki daha güçlü mali performansın ve Avrupa Birliği (AB) mali kurallarına bağlılığın, İtalya'nın istisnai derecede yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan orta vadeli mali ve finansman risklerinde potansiyel bir azalmaya işaret ettiğini yansıttığını belirtti. Bunun, daha güçlü potansiyel büyüme ve daha istikrarlı bir siyasi bağlamın işaretleri ile desteklendiğine dikkat çekti.

Fitch, mali açığın Nisan incelemesindeki yüzde 4,7'den ve hükümetin yüzde 4,3'lük ilk tahmininden daha aşağıda, GSYH'nin yüzde 3,7'si oranında olacağını öngördü. Mali açığın 2025'te GSYH'nın yüzde 3,2'sine ve 2026'da yüzde 2,7'sine düşmesi bekleniyor.

Kurum, İtalyan ekonomisinin 2023'teki yüzde 0,7'lik büyümenin ardından 2024'te yüzde 0,7 ve 2025'te yüzde 1,1 oranında büyümesini öngörüyor.

S&P Global not ve görünümü teyit etti

Diğer global kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global de İtalya için değerlendirme yayımladı.

S&P Global, İtalya'nın uzun ve kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "durağan" görünüm ile "BBB/A-2" olarak teyit etti.

Kurum, İtalya'nın başlıca zorluğunun yüksek düzeydeki devlet borcu olmaya devam ettiğini hatırlattı.

S&P Global, ekonominin 2024-2025 arasında pandemiden önceki on yılda görülen yüzde 0,2'ye kıyasla yaklaşık yüzde 1 büyümesini öngördüğünü açıkladı. Bunun artan işgücü katılımını, dayanıklı ihracat, daha düşük enerji maliyetleri ve hanehalkı tasarruf oranlarının düşeceği beklentilerini yansıttığını belirtti.