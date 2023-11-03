Gıda içinde fiyatı tek artan ürün

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarına ilişkin göstergenin, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında ılımlı bir düşüş gösterdiğini, yükselen tek endeksin süt ürünleri endeksi olduğunu açıkladı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, küresel çapta ticareti yapılan bir dizi gıda ürününün uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ekim ayında ortalama 120,6 puanla bir önceki yıla göre yüzde 10,9 düşüş kaydetti.

Tahıl fiyatlarında sınırlı kaldı

FAO Tahıl Fiyat Endeksi önceki aya göre yüzde 1,0 düştü. Uluslararası pirinç fiyatları, genel olarak pasif küresel ithalat talebi nedeniyle yüzde 2,0 düşerken, buğday fiyatları, ABD'den gelen güçlü arz ve ihracatçılar arasındaki güçlü rekabetin etkisiyle yüzde 1,9 geriledi. Buna karşılık iri taneli tahıl teklifleri, Arjantin'deki arzın azalması nedeniyle mısırın öncülüğünde hafif yükseldi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, mevsimsel olarak yüksek üretim ve azalan küresel ithalat talebi nedeniyle düşük dünya palm yağı fiyatlarının, soya, ayçiçeği ve kolza tohumu yağlarındaki yüksek fiyatları fazlasıyla dengelemesi nedeniyle Eylül ayına göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Biyodizel sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle soya yağı fiyatları yükseldi.

Şeker fiyatları düşüyor ama...

FAO Şeker Fiyat Endeksi yüzde 2,2 düştü; ancak bir önceki yılın aynı seviyesinin hala yüzde 46,6 üzerinde bulunuyor. Ekim ayındaki düşüş esas olarak Brezilya'daki güçlü üretim hızından kaynaklandı; önümüzdeki yıl daha sıkı küresel arz görünümüne ilişkin endişeler bu düşüşü sınırladı.

Et fiyatlarında Doğu Asya etkisi

FAO Et Fiyat Endeksi, özellikle Doğu Asya'dan gelen zayıf ithalat talebinin kümes hayvanı, büyükbaş ve küçükbaş et fiyatlarındaki marjinal artışları fazlasıyla telafi ederek, uluslararası domuz eti fiyatlarında düşüşe yol açması nedeniyle yüzde 0,6 geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise zıt bir trendle Ekim ayında yüzde 2,2 artarak, dokuz aylık düşüşe son verdi. Dünya süt tozu fiyatları, hem yakın hem de uzun vadeli tedariklere yönelik artan ithalat talebinin yanı sıra, El Niño hava koşullarının Okyanusya'da yaklaşmakta olan süt üretimi üzerindeki etkisine ilişkin bazı belirsizliklerin etkisiyle en çok artış gösteren ürün oldu.