Goldman Sachs da Fed'den faiz indirim beklentisini öteledi

Goldman ekonomistleri, ekonominin gevşemeyi haklı çıkarmak için hala çok dirençli olduğuna dair işaretler nedeniyle ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirimi için beklentilerinin temmuz ayın beklentesini eylül ayına öteledi.

Jan Hatzius'un da aralarında bulunduğu ekonomistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Bu haftanın başlarında, Fed yetkililerinden gelen yorumların, Temmuz ayında yapılacak bir indirimin muhtemelen sadece daha iyi enflasyon rakamları değil, aynı zamanda faaliyet veya işgücü piyasası verilerinde anlamlı yumuşaklık işaretleri gerektireceğini gösterdiğini belirtmiştik" dedi.

Goldman Sachs, Wall Street'te Fed'in temmuz ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını iddia eden son bankalardan biriydi.

Bu hafta başında Nomura Securities de "Faiz indirimleri için eşik yükselmiş görünüyor" diyerek beklentisini Temmuz'dan Eylül'e öteledi.

Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılına kadar her çeyrekte bir ya da iki toplantıda bir olmak üzere toplam iki indirim yapmasını bekliyor. Ekonomistlere göre bu, ikinci faiz indiriminin artık aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.

JPMorgan Chase ve Citigroup hala temmuzda bir faiz indirimi yapılacağını öngören az sayıdaki banka ve aracı kurum arasında yer alıyor.