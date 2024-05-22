Gözler ‘dünyanın en önemli hissesi’nde

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Fed yetkililerinden kritik açıklamalar

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizindeki daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini vurgulayan Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, daha önce düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faizleri düşürmek için acele etmediğini, enflasyonun artmaya başlamayacağından emin olmak için daha uzun süre beklemeyi tercih edeceğini anlattı.

Enflasyonun nispeten yavaş bir şekilde düşmesini beklediğini ve dördüncü çeyrekten önce faiz indirimi öngörmediğini dile getiren Bostic, Fed'in ilk faiz oranı hamlesi konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün açıklanması beklenen Nvidia'nın bilançosunun yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.