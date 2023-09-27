Holzmann: Şoklar ECB’yi faiz artırmaya zorlayabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann olası şoklar karşısında bankanın yeniden faiz artıracağını söyledi.

Şahin duruşuyla bilinen Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Viyana’da düzenlenen bir etkinlikte, “Bizi daha yüksek seviyelere çıkmaya zorlayabilecek şoklar var. Enflasyonun kontrol altında tutulması gerekiyor ve biz de bunun için buradayız." dedi.

Holzmann’ın açıklamaları, yatırımcıların ECB'nin enflasyonu %2'ye geri dönmesini sağlamak için borçlanma maliyetlerini uzun bir süre tutma taahhüdüne giderek daha fazla ikna olmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Frank Elderson ise Holzmann'ın görüşlerini yineledi. Elderson, borçlanma maliyetlerinin zirvede olup olmadığına ilişkin bir soruya "mutlaka değil" yanıtını verdi.

Elderson Market News International'a verdiği demeçte, "Hala çok fazla belirsizlik var. Bu yüzden bu kararları toplantı toplantı, verilere bağlı olarak alıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımıza dair herhangi bir tahminde bulunmak bu yaklaşımla tutarlı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.