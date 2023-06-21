İngiltere’de enflasyon faiz baskısı oluşturuyor

İngiltere’de enflasyon mayıs ayında beklentileri aşarak hükümet ve İngiltere Merkez Bankası üzerinde baskı yarattı.

Birleşik Krallık enflasyonu mayıs ayında %8,7'de sabit kalarak %8,4'e düşmesi yönündeki beklentilerin ötesinde kaldı.

TÜFE'de düşüş gerçekleşmedi

İngiltere’de enflasyon mayısta beklenenden daha yüksek gerçekleşti ve tüketici fiyatları bir önceki aya göre değişmeyerek yıllık %8,7 oranında arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda %8,4 oranında artacağını tahmin ediyordu.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, manşet TÜFE aylık bazda %0,7 artarken, değişken enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon nisan ayındaki %6,8'den yıllık %7,1'e yükseldi ve Mart 1992'den bu yana en yüksek orana ulaştı.

Faiz artış serisi sürecek mi?

İngiltere Merkez Bankası bir sonraki para politikası kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın bir mortgage krizi ve resesyon yaratmadan enflasyonu dizginlemek gibi tehlikeli bir dengeleme eylemiyle karşı karşıya olduğu için art arda 13. faiz artışını uygulaması bekleniyor.

Yapışkan enflasyon ve sıkı işgücü piyasası, ekonomistlerin son haftalarda en yüksek faiz oranları tahminlerini artırmalarına yol açtı ve para politikasını sıkılaştırma döngüsünün artık daha önce beklenenden daha uzun sürmesi bekleniyor.

İngiltere TÜFE'sinin G7'deki en yüksek oran olması nedeniyle ülkedeki hayat pahalılığı krizinin devam etmesi de hükümetin başını ağrıtacak. Başbakan Rishi Sunak, 2024 yılında yapılacak genel seçimler öncesinde bu yılın sonuna kadar enflasyonu yarı yarıya düşürme sözü verdi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyonun ülke genelinde ailelere ve işletmelere ne kadar zarar verdiğini biliyoruz ve bu yıl oranı yarıya indirme planımız, maliyetleri ve faiz oranlarını düşük tutabilmemizin en iyi yoludur" dedi.