İngiltere'de enflasyon son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 3,0 daha yüksek oldu. Bu aralık ayındaki yüzde 2,5'ten ve piyasa beklentisi olan yüzde 2,8'den daha yüksek bir rakama işaret etti.

İngiltere’de enflasyon oranı 2024 yılı Eylül ayında üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,7′ye gerilemişti; ancak aylık fiyatlar, daha yüksek yakıt maliyetleri ve hizmet ücretlerinin mal fiyatlarından daha hızlı artmasıyla birlikte yükselmeye başladı.

Veri, enflasyonun BoE'nin yüzde 2 hedefinin daha da üzerine çıktığı anlamına geliyor ve 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüyen bir ekonomiyi canlandırma umuduyla faiz oranlarını düşürmesinin daha zor olacağını gösteriyor.

Banka, şubat ayının başlarında yaptığı son toplantıda temel oranını yüzde 4,50'ye düşürdü ve Başkan Andrew Bailey, oranları düşürmek için "kademeli ve dikkatli" bir yaklaşım benimseyeceğini söyledi.

BOE, enflasyon oranının 2027 yılına kadar yüzde 2 hedefine geri düşmesini bekliyor.

ONS, ocak ayında bir önceki aya göre ise enflasyonun yüzde 0,1 gerilediğini açıkladı. Bu bir önceki ay ve beklenti olan yüzde 0,3'ün tersi bir veriyi gösterdi.

Çekirdek tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,4 düşüş olurken, yıllık yüzde 3,7 artış yaşandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 düşüş, yıllık yüzde 3,7 artış olacağı yönündeydi.