İngiltere’de işsizlik geriledi, ücret artışları yavaşlamaya devam etti

İngiltere'de işsizlik, mayıs-temmuz döneminde beklentilere paralel şekilde yüzde 4,1 hesaplandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede mayıs-temmuz dönemine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de istihdam oranı bu dönemde yüzde 74,8 olurken, işsizlik yüzde 4,1 ile beklentilere uyumlu gerçekleşti. İşsizlik, nisan-haziran döneminde yüzde 4,2 olmuştu.

Bu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,1, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 4 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 2,2 arttı.

Ülkede temmuzda çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 42 bin iş gücü kaybı yaşandı. Bu kayıplara neden olan grevlerin çoğu sağlık ve sosyal hizmet sektöründe görüldü.

İngiltere'de ücret artışları yavaşlamaya devam etti

İngiltere'de ücret artışları, yüksek faiz oranlarının enflasyonu dizginlemeye yardımcı olduğunun son işareti olarak yeniden azaldı, ancak işgücü maliyetleri hızla artmaya devam ederken politika yapıcıların temkinli kalması muhtemel.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan rakamlara göre, ikramiyeler hariç ortalama kazançlar temmuz ayına kadar olan üç aylık dönemde %5,1 artarak bir önceki üç aylık döneme göre geriledi. Ekonomistlerin beklentilerine paralel olan bu oran iki yıldan uzun bir sürenin en düşük oranı ve artan ücret maliyetlerinin enflasyonun yeniden yükselmesine yol açma tehlikesinin azaldığına işaret etmekte.

İş bulma platformu Indeed'in ekonomisti Jack Kennedy, “Ücret artışındaki kademeli gevşeme, İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonundan önce daha fazla faiz indirimi yapmasının önünü açıyor” dedi. Ancak banka yine de bu konuda daha fazla ilerleme görmek isteyecektir, dedi.

Fiyat baskılarının hafiflediğine dair işaretlere rağmen yatırımcılar BOE'nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda temel faiz oranını sabit tutmasını bekliyor. Bazı faiz belirleyicileri, emek yoğun hizmet sektöründeki işletmelerin daha yüksek ücret faturalarını ödemek için fiyatlarını keskin bir şekilde artıracağından ve merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine dönüşü geciktireceğinden endişe etmeye devam ediyor.

Finansal hizmetler firması Ebury'nin ekonomistlerinden Enrique Diaz-Alvarez, “Temmuz işgücü verileri... tüketici talebine destek sağlayan sağlıklı bir işgücü piyasası görüşümüzü destekliyor, özellikle de ücretler en azından şimdilik enflasyonu geride bırakmaya devam ederken” dedi.

ING ekonomistleri, BOE'nin bir sonraki toplantısında temkinli davransa bile, büyümenin azalması halinde önümüzdeki aylarda ekonomiyi canlandırmak için harekete geçmeye daha istekli olabileceğini söyledi.

“Kasım ayından itibaren kesintilerin hızlanacağından şüpheleniyoruz” diyen ekonomistler, BOE ve Fed'in ayrışmak yerine muhtemelen aynı doğrultuda hareket edeceğini de sözlerine ekledi.