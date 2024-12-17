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İran'da dolar kuru tarihi zirvede!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve artan bölgesel gerginliklerin etkisiyle İran'da dolar kuru 77 bin tümeni aşarak tarihi rekor kırdı.

Haber Merkezi
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İran'da dolar kuru tarihi zirvede!
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ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın tarafından kazanılmasının ardından dolar kuru, tüm dünyada yükselişe geçti.

Öncesinde de ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ülkenin ekonomisine ve para birimine darbe vurmuştu. İranlılar, son dönemde İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle daha da derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı.

Tarihi rekor: 77 bin tümen

İran'da son günlerde yükselişi durdurulamayan dolar kuru, 77 bin tümeni aşarak tarihi rekoru kırdı.

Başkent Tahran'da döviz büroları yanı sıra seyyar dövizcilerde rastlamak mümkün.

Gerçek fiyatlar panolara yansıtılmıyor

Dolar fiyatındaki yüksek dalgalanmalar nedeniyle dövizciler, para birimlerinin gerçek fiyatını panolarına dahil etmiyor.

4 sıfır atılmıştı

İran Meclisi 2020’de ulusal para birimi riyalden dört sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etmişti.

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