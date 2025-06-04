"İsviçre Merkez Bankası negatif faize dönebilir"
MUFG'den Lee Hardman bir notunda, piyasa katılımcılarının İsviçre Merkez Bankası'nın eylül ayında negatif faiz oranlarına dönmek zorunda kalabileceğini öngördüğünü söyledi.
Lee Hardman, enflasyonun beklenenden daha zayıf olduğunu ve İsviçre Frangı'nın güçlü kaldığını belirtti.
Hardman, SNB'nin bunun yerine İsviçre Frangı'nı zayıflatmak için döviz piyasasına müdahale etmeyi tercih edebileceğini ancak bunun Trump yönetiminin sert eleştirileriyle karşılaşabileceğini ifade etti.
SNB'nin politika faizi yüzde 0,25 seviyesinde. MUFG, Haziran toplantısında faiz oranının yüzde 0'a düşürülmesini bekliyor.