İtalya ekonomisi beklenenden güçlü büyüdü

Ulusal istatistik bürosu ISTAT, Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisinde ilk çeyrekte GSYH'nın yıllık bazda yüzde 0,6 oranında arttığını söyledi.

Analistler, İtalya ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,3 artış göstermesini bekliyorlardı.

ISTAT, Ocak ve Mart ayları arasındaki çeyreklik büyümenin, ihracatın ithalatı geride bırakmasıyla olumlu ticaret akışlarına dayandığını, iç talebin ise daraldığını söyledi.

Hükümet bu ay 2023 GSYH büyüme tahminini geçen Eylül ayındaki yüzde 1,2'lik hedeften yüzde 1'e düşürdü, ancak son projeksiyon bağımsız analistlerin ve düşünce kuruluşlarının tahminlerinden daha iyimser olmaya devam ediyor.

Salı günü açıklanan ilk çeyrek verileri öncesinde Avrupa Komisyonu, IMF ve ISTAT İtalya'nın bu yıl yüzde 0,7 büyüyeceğini tahmin ediyordu.