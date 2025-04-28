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İtalyan yatırım devi Banca Generali için harekete geçti: 6,3 milyar euroluk teklif sundu

İtalyan banka devi Mediobanca'dan, Banca Generali'yi satın almak için harekete geçti. 6,3 milyar euroluk teklif sunuldu.

Haber Merkezi
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İtalyan yatırım devi Banca Generali için harekete geçti: 6,3 milyar euroluk teklif sundu
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İtalyan bankası Mediobanca'dan, Banca Generali'yi satın almak için rekor teklif sundu. 

Mediobanca SpA satın alma için devreye girdi

İtalya'da yatırım bankası Mediobanca SpA'nın, sigorta şirketi Assicurazioni Generali SpA'nın varlık yönetimi birimi Banca Generali'yi satın almak için 6,3 milyar avroluk teklifte bulunduğu bildirildi.

Varlık yönetimi bölümüne entegre etmek istiyor

Mediobanca’dan yapılan açıklamada, satın almadaki hedefin, Banca Generali'yi Mediobanca'nın varlık yönetimi bölümüne entegre etmek olduğu belirtildi.

İtalyan sanayisine kredi veren yatırım bankası olarak bilinen Mediobanca da şu anda yerli rakibi Monte dei Paschi di Siena'nın (MPS) devralma teklifiyle karşı karşıya bulunuyor.

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