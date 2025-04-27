Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor! Savunma, enerji, ekonomi başlıkları masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan’da İtalya’ya yapacağı ziyaret öncesinde, Türk ve İtalyan iş dünyası büyük bir heyecanla görüşmeleri bekliyor. Ziyaret kapsamında savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji ve otomotiv gibi birçok alanda yeni işbirliklerinin kapılarının aralanması öngörülüyor.

İki ülke arasında ekonomik işbirliği de gündemde olacak

Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Roma'da yapılacak zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik iş birliği de gündemde olacak.

Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Yeni anlaşmalara ve işbirliklerine kapı açacak

Türkiye, geçen yıl İtalya'ya 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden ithalatı 19,3 milyar doları buldu. İki ülke arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte gerçekleştireceği ziyaretin yeni anlaşmalara ve iş birliklerine kapı açacağı belirtiliyor.

"İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkeden biri"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander da AA muhabirine, İtalya'nın Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkeden biri olduğunu, iki ülke arasında otomotiv, makine, tekstil, kimya, ilaç ve enerji gibi sektörlerin yanı sıra savunma sanayisi, havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji odaklı alanlarda işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Cander, karşılıklı yatırımlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl itibarıyla 1610 İtalyan sermayeli firma, 5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yatırımlar otomotiv, enerji, altyapı, lojistik, bankacılık ve gıda gibi sektörlerde yoğunlaştı. Fiat, Pirelli, Eni ve Barilla gibi firmalar Türkiye'de uzun yıllardır etkin biçimde çalışıyor. Öte yandan, Türk firmaları İtalya'da tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere görünür hale gelmeye başladı. Özellikle yüksek teknoloji ve AR-GE merkezli yatırımların artışı, İtalya'daki Türk sermayesinin de dönüşüm geçirdiğini gösteriyor."

İş Konseyi olarak iki ülke arasında son dönemde dijital dönüşüm, enerji ve yeşil ekonomi gibi yeni nesil temalarda işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cander, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü pazarlarda Türkiye ve İtalya firmaları arasında konsorsiyumlar oluşturulmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Cander, söz konusu zirvede yapılacak foruma iki ülkeden toplam 500 iş dünyası temsilcisinin katılacağı bilgisini vererek, forumun ekonomik ve ticari iş anlaşmalarının somutlaşacağı bir platform olacağını anlattı.

"Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşma Türkiye'nin konumunu güçlendirecek"

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilere ilişkin imzalanan ortaklık anlaşmasına da değinen Cander, anlaşmanın Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunun güçlenmesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor

Bu ortaklığın Avrupa'da hızla büyüyen insansız hava aracı (İHA) pazarında Türkiye'nin etkinliğini artıracağını vurgulayan Cander, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa İHA pazarının, önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ortak üretim tesislerinin hem Türkiye'de hem de İtalya'da kurulması planlanırken bu karşılıklı teknoloji transferi ve tedarik zinciri entegrasyonunu teşvik edecek. Bu işbirliği Türkiye'deki diğer savunma sanayisi firmaları için de yeni fırsatlar oluşturuyor. Yerli firmalar, bu ortaklık sayesinde uluslararası standartlarda üretim yapma şansı elde edebilirler."

"İki ülke ticareti oldukça iyi ilerliyor"

Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezi (CeSPI) Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta da iki ülke ticaretinin oldukça iyi ilerlediğini belirterek, ikili ticarette dengeli bir yol izlendiğini söyledi.

Baykar-Leonardo ortaklık anlaşmasına dikkati çeken Giannotta, bu anlaşmanın zaman içinde artması planlanan stratejik ortaklıklar için de dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Giannotta, iki ülkenin diğer küresel aktörlere olan stratejik bağımlılıkları azaltma hedefinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İtalya, Avrupa ile Akdeniz'in endüstriyel otonomisini güçlendirmek amacıyla çelik ve kimya endüstrileri başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde tedarik zincirleri geliştirme ihtiyacını paylaşıyor. Üretim zincirleri açısından da İtalya ve Türkiye arasındaki sinerji, yapılandırılmış ve uzun vadeli bir işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu işbirliği sadece ekonomik ve ticari tamamlayıcılıkları değil, aynı zamanda daha ileri bir bölgesel entegrasyonu pekiştirmeyi hedefliyor. Yani iş ve ekonomi düşünüldüğünde, İtalya ve Türkiye bölgesel sistemi daha da entegre edecek konumda. İtalya, Türkiye'nin Avrupa sistemine entegre olmasını ve erişmesini sağlarken Türkiye de diğer pazarlara ve bölgelere (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya) giden yolu açacak. Ayrıca, Türkiye'de bulunan İtalyan şirketlerin, coğrafi ve lojistik konumu sayesinde Türkiye'nin üçüncü ülkelere giriş için bir köprübaşı olduğunu düşündüklerini ve burada faaliyet göstermekten memnun olduklarını belirtmek isterim. İtalyan şirketler ve yatırımcılar da aynı şekilde Türkiye'nin AR-GE ve teknolojik yenilik açısından sahip olduğu avantajlardan yararlanabilir."