Japon teknoloji devinden rekor kâr

Sony, PlayStation oyun işletmesi ve finansal hizmetler biriminden gelen destek sayesinde tatil sezonunu da kapsayan 2023'ün son çeyreğinde rekor kâr açıkladı. Sony üçüncü mali çeyrekte analist beklentilerini büyük bir farkla aştı. Ancak Japon teknoloji devi, zayıflayan donanım satışlarını gerekçe göstererek tüm mali yıl için oyun bölümüne yönelik satış tahminini düşürdü.

Sony üçüncü çeyrekte 3,58 trilyon yen gelir beklentisine karşılık 3,75 trilyon Japon yen gelir elde etti.

Faaliyet karı 428,4 milyar yen beklentisine karşılık 463,3 milyar yen oldu.

Sony'nin oyun sektörü, kullanıcıların amiral gemisi PlayStation 5 konsolunu satın almaya devam etmesiyle güçlü kalmaya devam etti. Sony, Ekim ayından Aralık ayına kadar süren üçüncü mali çeyrekte amiral gemisi PlayStation 5 konsolundan 8,2 milyon adet sattı.