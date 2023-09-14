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Japonya'da deflasyon sona yaklaştı

Japonya Ekonomi Bakanı Shindo, "Deflasyonun sona ermesi yönünde olumlu işaretler ortaya çıkıyor." dedi.

Haber Merkezi
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Japonya Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo, ekonominin deflasyondan kurtulması için olumlu işaretlerin ortaya çıktığını söyledi.

Ancak Shindo, hükümetin deflasyonun veya kalıcı fiyat düşüşlerinin tamamen sona erdiğini ilan etmesi için bu işaretlerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomiyi desteklemek için mümkün olan tüm politika tedbirlerini harekete geçireceklerini belirten Shindo, fiyat artışlarının yarattıkları sıkıntıları hafifletmek için cesur tedbirler düşüneceklerini de ifade etti. 