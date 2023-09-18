Japonya'dan faiz hamlesi gelecek mi?

Moody's Analytics haftalık Asya Pasifik Ekonomik Önizleme raporunda, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) hayal kırıklığı yaratan son ekonomik verilerin ardından bu haftaki toplantısında başlıca para politikası araçlarını sabit tutmasının beklendiğini bildirdi.

Rapora göre, ikinci Çeyrek GSYH verileri, Japonya'nın salgın sonrası toparlanmasının muhtemelen zamanından önce sona erdiğini gösteriyor. Ücret artışlarının enflasyonun gerisinde kalması ve istihdam koşullarının yumuşaması, iç talebin fiyat ivmesini uzun vadede sürdürebileceği düşüncesini zorluyor. Ancak BOJ'un döviz kuruna daha fazla odaklanması karar alınmasını zorlaştırıyor.

Moody's Analytics, Ekim 2022'de döviz kurlarına müdahaleye neden olan dolar başına 150 yene yakın seyreden kurla birlikte, politika sürprizleri ve yanlış adım riskinin arttığını da ekliyor.

USDJPY bu sabah 147,72 seviyesinde.