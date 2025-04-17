Japonya'nın ihracatı 6 aydır artıyor

Maliye Bakanlığı verilerine göre, toplam ihracat Mart ayında yıllık bazda %3,9 artarak, piyasanın %4,5'lik medyan artış tahmininden daha az gerçekleşti ve Şubat ayındaki %11,4'lük artışa kıyasla yavaşladı.

Japonya'nın en büyük ihracat noktası olan ABD'ye yapılan sevkiyatlar Mart ayında bir önceki yıla kıyasla %3,1 artarken, elektronik parçalar %35,8, ilaçlar %29,7 ve otomobiller %4,1 artış gösterdi.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, ABD'ye gümrük tarifeleri öncesinde yapılan sevkiyatların etkisinin otomobiller için çok belirgin olmadığını çünkü otomobil üreticilerinin üretim planlarını hızlı bir şekilde değiştirmelerinin zor olduğunu söyledi.

Minami, "İleriye baktığımızda, ABD'nin gümrük vergileri sadece ihracatı yavaşlatmakla kalmayıp aynı zamanda ihracat odaklı şirketlerdeki ücretleri de aşağı çekebilir. Bu durum, reel ücret artışının iç tüketime dayalı mütevazı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etmesi senaryosunu raydan çıkarma riskini doğurabilir" diye konuştu

ABD'nin ticaret tarifeleri Japonya'nın endüstriyel tedarik zincirlerini, özellikle de ülkenin en büyük ihracat kalemi olan otomobilleri sarsıyor. Japonya geçen yıl ABD'ye 21 trilyon yen değerinde mal ihraç etti ve otomobiller toplamın yaklaşık %28'ini temsil ediyor.