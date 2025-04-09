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JPMorgan CEO'su Dimon: ABD'de bir resesyon muhtemel

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan CEO'su Dimon, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle bir resesyon yaşanmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi.

Haber Merkezi
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JPMorgan CEO'su Dimon: ABD'de bir resesyon muhtemel
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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Başkan Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle bir resesyon yaşanmasının muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fox Business'ta kendisine bir resesyon bekleyip beklemediği sorulan Dimon, “Bu noktada ekonomistlerime danışacağım ama bence muhtemel” dedi.

Piyasaların belirsizliği doğru fiyatladığını da belirten Dimon, “Bu tarife sorunlarını ve ticaret sorunlarını çözmenin iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahibiz. Dışarıdaki belirsizliği arttırmamak iyi olacaktır" dedi.

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