Küresel ekonomi 2024'te yavaşlayacak, 2025'te hızlanacak

Önde gelen ekonomiler arasındaki büyümenin tutarlı olmayacağı tahmin edilirken, ABD ve Hindistan'da göreceli bir güçlenme, Euro Bölgesi ve Çin'de ise durgunluk bekleniyor. Reuters'ın 3-25 Ocak tarihleri arasında 48 ekonomiyi kapsayan anketine göre, ekonomistler 2024 yılında küresel büyümenin ortalama yüzde 2,6 olacağını tahmin ediyor.

Bu yılki görüş, merkez bankasının hızlı faiz artırımlarına rağmen 2023 için beklenen yüzde 3'lük orandan sadece biraz daha zayıf. Geçen yıl bu zamanlar, aynı ekonomistler çok kötümserdi ve sadece yüzde 2,1 büyüme tahmin ediyorlardı.

Küresel büyümenin önümüzdeki yıl ve 2026'da yüzde 3 civarında hızlanacağı tahmin edildiğini belirten ekonomistler, gelişmiş ülkelerin çoğunda hala sıkı olan işgücü piyasası, dirençli tüketici ve kamu harcamaları nedeniyle büyümeye yönelik risklerin çoğunlukla yukarı yönlü olduğunu da vurguladılar.

HSBC küresel ekonomisti James Pomeroy, "2024 için ekonomik görünüme bakarsanız, bunun neden kötü olabileceğini söylemek kolaydır. Ancak verilerde henüz buna dair bir kanıt yok. Verilerde halihazırda neden beklentilerden daha iyi olabileceğini gösteren pek çok neden var, 2023'e benzer bir hikaye" dedi.

Eylül 2023'ten bu yana Reuters anketlerinde ekonomistler sürekli olarak ilk Fed faiz indiriminin bu yılın ortalarında geleceğini tahmin ettiler. Perşembe günü vadeli Fed fonları işlemlerinin Mart ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının yaklaşık yüzde 47 olduğunu ima etmesiyle birlikte piyasalar şimdiden bu yöne doğru dönmeye başladı.

Bu yıl hafif bir yavaşlama bekleyen Citi'nin küresel baş ekonomisti Nathan Sheets, "Bence piyasaların fiyatlandırmada genel olarak yaptığı hata, ekonomide keskin bir yavaşlama görmemiz halinde geçerli olabilecek oranlara ilişkin bir tahmini eşleştiriyor olmaları" dedi.