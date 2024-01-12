Kuzey Deniz Rotası, kargo trafiğinde rekor kırdı

Kuzey Deniz Rotası boyunca 2023 yılında gerçekleşen kargo trafiği, Rosatom Devlet Kuruluşu tarafından denetlenen “Kuzey Deniz Rotasının Geliştirilmesi” federal projesinin hedefini 250 bin tondan fazla aştı. 2023 yılında, Rosatom’un parçası olan Federal Devlet Bütçe Kurumu GlavSevmorput'un Denizcilik Operasyonları Genel Merkezi, Rusya ile Çin arasındaki Kuzey Denizi Rotası üzerinden düzenli konteyner nakliye hizmetleri için uçuşlara eşlik etti. 2023 yılı boyunca, 115'i yabancı şirketlere olmak üzere, Kuzey Deniz Rotası sularında toplam bin 218 seyrüsefer izni verilmiş oldu.

36 milyon tonu geçen ağırlıkta yük taşındı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, yıl boyunca rotada 36 milyon tonu geçen ağırlıkta yük taşındığını bildirdi. Likhachev, “Başta sıvılaştırılmış doğal gazı kargo trafiğinin yarısından fazlasını oluşturduğu Novatek olmak üzere, kargoyu batıdan doğuya yönlendirme fırsatı bulan Gazprom Neft, Lukoil ve Nornikel gibi ortak şirketler sayesinde yılsonundan önce rekor kargo trafiği rakamlarına ulaşıldı.” dedi.

Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov da “Transit kargo trafiği Kuzey Deniz Rotasına olan talebin bir göstergesi olması nedeniyle deniz lojistiği açısından büyümesi en önemli sonuçtur.” ifadelerini kullandı.