Malezya ekonomisi beklentilerden daha güçlü büyüdü

Malezya Merkez Bankası (BNM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda %5,0 artarak, %4,8'lik ön tahmini aştı.

Foreks'in aktardığına göre bu, 2024 yılının tamamı için 2023'teki %3,6 büyümeden keskin bir şekilde yukarı çıkarak %5,1 büyümeye işaret ediyor.

Banka, çeyrekteki büyümeye hizmet ve imalat sektörleri öncülük ederken, emtia sektörünün daha düşük palm yağı ve ham petrol üretimi nedeniyle daraldığını söyledi.

BNM Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour, geçtiğimiz günlerde küresel zorluklara rağmen, Malezya ekonomisinin güçlü yatırım faaliyeti, dirençli tüketici harcamaları ve ihracat büyümesiyle destekleneceğini söyledi.

Merkez Bankası, 2025'te küresel maliyetlerin azalması ve istikrarlı yurt içi talebin ortasında enflasyonun yönetilebilir kalmasını bekliyor.

BNM, politika reformlarının bazı fiyat baskıları ekleyebileceğini, ancak genel etkinin sınırlandırılması gerektiğini ifade ediyor.

2024 yılı son çeyrek döneminde imalat sektöründe %4,4 büyüme olurken, hizmet sektörü %5,5 yukar geldi. Madencilik sektörü %0,9, tarım sektörü ise %0,5 daraldı.