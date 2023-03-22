Marvell, 320 çalışanını işten çıkaracak

Kablosuz, veri işleme ve depolama çipleri üreticisi Marvell Technology Inc., sektördeki yavaşlamaya sebebiyle yaklaşık 320 kişiye tekabül eden işgücünün yüzde 4'ünü işten çıkarıyor.

Şirket, çalışanlarına işten çıkarma planını açıkladı.

California merkezli Santa Clara şirketi yaptığı açıklamada, "İş gücümüzün hem şimdi hem de mevcut endüstri gerileme döngüsünden çıktığımızda en umut verici fırsatlarımızdan yararlanacak şekilde konumlandırılmasını sağlamak için organizasyonumuzu düzene koyuyoruz. Özellikle, ekiplerimizin birden fazla siteye nasıl dağıldığını ve en iyi performansı sağlamak için nasıl yönetildiğini yakından inceliyoruz" dedi.