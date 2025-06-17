Merkez bankaları altın ve dolar varlıklarını azaltıyor

Küresel para otoriteleri arasında yapılan bir ankete göre, merkez bankaları bu yıl daha fazla altın satın almaya devam etmeyi ve ABD doları varlıklarının önümüzdeki beş yıl içinde düşmesini bekliyor.

Jeopolitik kaygılar, yaptırım riski ve ABD dolarının durumuna ilişkin endişeler küresel merkez bankalarını rekor düzeyde külçe altın alımına itti. Altın kısa süre önce Euro'yu geride bırakarak ABD dolarının ardından dünyanın en büyük ikinci rezerv varlığı haline geldi.

Küresel belirsizlik ve piyasa oynaklığının yatırımcıların külçe altına olan talebini artırmasıyla altın fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 30 yükseldi ve son iki yılda iki katına çıktı.

2018’den bu yana en yüksek seviyede!

Dünya Altın Konseyi'nin anketine katılanların yüzde 95'i küresel merkez bankalarının altın varlıklarının önümüzdeki 12 ay içinde artmasını bekliyor ki bu oran 2018'de başlayan yıllık anketten bu yana görülen en yüksek seviye.

Bu arada katılımcıların dörtte üçü merkez bankalarının ABD doları varlıklarının önümüzdeki beş yıl içinde azalmasını bekliyor. Sektör kuruluşunun anketine 70'ten fazla merkez bankası yanıt verdi.

WGC'den Shaokai Fan şunları söyledi:

"Duyarlılık çok güçlü, kesinlikle merkez bankaları arasında tüm merkez bankaları evreninin satın alacağına ve kendi merkez bankalarının satın alabileceğine dair daha fazla güven var."

Merkez bankaları dolardan uzaklaştı

WGC anketinde, merkez bankaları altının "kriz zamanlarındaki" performansını, temerrüt riski taşımamasını ve enflasyondan korunma rolünü külçe altın tutmak için en önemli nedenler olarak gösterdi.

Merkez bankalarının altın alımları 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından ABD'nin Moskova'yı uluslararası ödeme sisteminden çıkarma çabalarının ardından hızlandı. Bu durum birçok gelişmekte olan piyasa merkez bankasının ABD dolarından daha hızlı uzaklaşmaya başlamasına neden oldu.

İsmini vermek istemeyen bir anket katılımcısı, "Gümrük tarifeleriyle ilgili son piyasa gelişmeleri, ABD dolarının güvenli liman statüsüne ilişkin soru işaretlerini artırdı, ancak altınınkini güçlendirdi. Rezerv yöneticileri, jeopolitik ve ticari çatışmaların damgasını vurduğu bu zorlu dönemde altını enflasyondan korunma aracı olarak görüyor" dedi.

Altının bir rezerv varlık olarak depolama maliyetleri ve nakliyesinin zahmetli olması gibi dezavantajları da var.