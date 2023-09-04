Mısır özel anlaşmayla Rus buğdayı satın aldı

Dünyanın önde gelen buğday alıcılarından biri olan Mısır'ın devlet tahıl satın alma kurumu, özel bir anlaşmayla iskontolu olarak yaklaşık yarım milyon ton Rus buğdayı satın aldı.

Reuters'ın haberine göre, dört tüccar, Mısır'ın devlet tahıl alıcısının özel bir anlaşmayla yaklaşık yarım milyon metrik ton Rus buğdayı satın aldığını ve geleneksel ihalelerde teklif edilen fiyatlardan daha düşük fiyatlar üzerinde pazarlık yapmayı başardığını söyledi.

Dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından biri olan Mısır, Ukrayna'daki savaşın alımlarını sekteye uğratmasının ardından geçen yıl ihaleler yerine doğrudan alımlara yönelmeye başladı.

Ticari kaynaklar, Mısır Emtia Tedarik Genel Kurumu'nun (GASC) Cuma günü ticaret firması Solaris'ten maliyet ve navlun bazında (C&F) ton başına yaklaşık 270 dolar fiyatla yaklaşık 480.000 metrik ton Rus buğdayı satın aldığını belirtti.