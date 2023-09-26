Moody's'ten ABD'ye uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, ABD 'de federal hükümetinin kapanmasının ülkenin kredisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Kongre'nin 1 Ekim'de başlayacak mali yıl için finansman sağlayamaması halinde ABD'de federal hükümet hizmetleri kesintiye uğrayacak ve yüz binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarılacak.

Moody's analisti William Foster yaptığı değerlendirmede, olası bir kapanmanın, yüksek faiz oranları nedeniyle ABD hükümetinin borç ödeyebilirliği üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde, Washington'daki siyasi kutuplaşmanın mali politika yapımını nasıl zayıflattığının bir başka kanıtı olacağını söyledi.

Foster, "Bu baskıları dengelemek için etkili bir maliye politikası tepkisi yoksa... o zaman bunun kredi profili üzerinde giderek daha olumsuz bir etki yaratma olasılığı olacaktır. Ve bu baskılar ele alınmazsa, bir noktada olumsuz bir görünüme, potansiyel olarak bir not indirimine yol açabilir" dedi.

Moodys'in ABD için kredi notu "durağan" bir görünümle "AAA" seviyesinde. Fitch, Ağustos ayında ABD'nin kredi notunu bir kademe düşürerek S&P Global'in 2011'de verdiği not olan AA+'ya indirmişti

Moody's yaptığı açıklamada, "ABD'de mali politika oluşturma Aaa dereceli birçok emsaline göre daha az sağlamdır ve yeni bir kapanma bu zayıflığın daha fazla kanıtı olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey ekonomi danışmanı Lael Brainard, Moody's'in yorumunun kongre manevralarının neden olduğu riskleri vurguladığını söyledi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brainard yaptığı açıklamada, "Moody's'in bugünkü açıklaması, Cumhuriyetçi bir kapanmanın pervasızca olacağını, ekonomimiz için tamamen gereksiz riskler yaratacağını ve ülke genelinde toplumlar ve aileler için aksaklıklara yol açacağını vurguluyor" dedi.

Moody's, kapanmanın ekonomik etkisinin muhtemelen sınırlı ve kısa süreli olacağını, en doğrudan etkinin hükümet harcamalarındaki düşüşten kaynaklanacağını ve kapanma süresi uzadıkça olumsuzlukların artacağını da vurguladı.