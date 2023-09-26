Kashkari: Faizlerin 25 baz puan artması gerekiyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisindeki şaşırtıcı esneklik göz önüne alındığında, Fed'in muhtemelen faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması ve faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutması gerektiğini söyledi.

Wharton School of Business'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Kashkari, "Eğer ekonomi temelde bizim fark ettiğimizden çok daha güçlüyse, bu bana faizlerin muhtemelen biraz daha yükselmesi ve ardından işleri soğutmak için daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğini söyleyecektir" dedi.

Kashkari, çoğu Fed politika yapıcısının bu yıl bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını beklediğini ve "ben de bu kişilerden biriyim" dedi.