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ABD'de kişisel tüketim harcamaları verisi piyasaları hareketlendirdi

ABD'de büyüme verilerinin ardından Fed'in de gösterge kabul ettiği verilerden olan kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel açıklandı.

Haber Merkezi
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları verisi piyasaları hareketlendirdi
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı, ABD büyümesinin güçlü gelmesinin ardından Fed'in faiz indirimlerine yönelik enflasyon göstergeleri arasında kabul edilen kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. 

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamalarında yıllık beklenti yüzde 2,5 olurken, mayısta yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti. 

ABD'de kişisel gelirler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu dönemde piyasa beklentileri yüzde 0,4 artış olmasını bekliyordu. Kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 artmıştı.

Piyasalar da hareketlendi

Çekirdek PCE verisi sonrası, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi yüzde 4,233'e geriledi. 

Ons altın düne göre yüzde 0,47 artışla 2375,46 dolardan işlem gördü. Dolarda görülen güç kaybıyla dolar/yen paritesi 154,37 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi de 1,086 seviyesine çıktı.   

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