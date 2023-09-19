Morgan Stanley'e karşı 750 milyon dolarlık dava

Morgan Stanley'e, lüks bir yüksek hızlı tren hattı için yapılan kredi anlaşmasında dolandırıldıklarını iddia eden özel sermaye şirketleri tarafından en az 750 milyon dolarlık dava açıldı.

Certares Management LLC ve Knighthead Capital Management LLC, New York eyalet mahkemesinde Morgan Stanley'in, Fortress Investment Group destekli Los Angeles-Las Vegas demiryolu hattı geliştiren Miami merkezli Brightline Holdings'e kredi yatırımı yaptıkları anlaşmayı hukuka aykırı bir şekilde yeniden yapılandırdığı iddiasıyla dava açtılar.

Brightline da davada sanık olarak yer alıyor.

Morgan Stanley yaptığı açıklamada, iddiaların haklı olduğuna inanmadıklarını ve kendisini şiddetle savunacağını belirtti.