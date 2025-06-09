Teknoloji devi Amazon’dan 20 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Teknoloji devi Amazon, Pensilvanya’da yapay zeka üssü kurmak için 20 milyar dolar ayırdı. Yeni yatırımın, bölgede istihdam ve ekonomik büyümeyi hızlandırabileceği konuşuluyor.

Yapay zeka inovasyonunu ileri taşıyacak

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yerel toplum projeleri desteklenecek

Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

Doğrudan 27 bin kişilik istihdam sağlayacak

Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

North Carolina'da da yatırım yapacak

Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.