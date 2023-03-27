Musk, 44 milyar dolara aldığı Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Amerika merkezli The Information'ın haberine göre ,Twitter Inc CEO'su Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolar değerleme üzerinden hisse senedi hibesi teklif ettiğini belirtildi.

Bildirilen değerleme, Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların yarısından daha az, bu da Twitter'ın değerinde bir düşüşe işaret ediyor.

Twitter'dan konuya dair bir açıklama ise henüz gelmedi.