New York Fed Başkanı Williams: Gümrük vergileri enflasyonu artıracak, büyümeyi yavaşlatacak

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) en üst düzey yetkililerinden New York Fed Başkanı John Williams, Cuma günü yaptığı açıklamalarda, Başkan Donald Trump’ın önerdiği gümrük vergilerinin ABD ekonomisine olası etkilerine ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Williams, bu politikaların yalnızca enflasyonu keskin şekilde artırmakla kalmayıp işsizliği de yükselteceğini ve ekonomide yaygın bir belirsizlik ortamı yaratacağını söyledi.

İşsizlik tırmanacak

Hazırlıklı açıklamalarında, Trump’ın ticaret politikalarının bu yıl enflasyonu yüzde 3,5 ila 4 aralığına kadar çıkarabileceğini belirten Williams, bunun hem Fed’in yüzde 2'lik resmi hedefinin hem de Şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde ölçülen PCE enflasyon göstergesinin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı. Enflasyondaki bu yükselişe ek olarak, işsizlik oranının şu anki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,5 ila 5’e kadar tırmanabileceğini belirten Williams, ekonomik büyümenin de önceki yıla kıyasla ciddi biçimde yavaşlayabileceğine dikkat çekti. Beklentisi, büyümenin yüzde 1’in dahi altına inebileceği yönünde.

Trump’ın korumacı politikalarının geri dönüş sinyalleri, geçtiğimiz hafta ABD finansal piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açmıştı. Trump’ın gümrük tarifeleri yönündeki açıklamalarının sadece kısmen geri çekilmiş olması bile piyasalarda kaygıyı artırmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell da kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, önerilen tarifelerin kapsamının beklenenden daha geniş olduğunu ve bunun daha yüksek enflasyon ile daha yavaş büyümeye yol açabileceğini belirtmişti. Ancak John Williams’ın değerlendirmeleri hem daha karamsar hem de rakamsal olarak daha net tahminler içeriyor.

Williams, konuşmasında ayrıca tüketici ve iş dünyası güvenindeki zayıflamaya da değindi. Özellikle anket sonuçları ve firmalarla yapılan bağlantılardan elde edilen yumuşak verilerde, “yaygın bir belirsizlik duygusunun giderek daha belirgin hale geldiğini” söyledi. Tüketici güveninde keskin düşüşler yaşandığını ve iş dünyası güveninin de zayıf seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

Ekonomideki bu kasvetli manzara, Nisan ayına ilişkin gelen bazı verilerle de teyit edildi. LSEG tarafından yayımlanan ve Michigan Üniversitesi tarafından derlenen tüketici güveni endeksi, Nisan ayında 50,8 seviyesine geriledi. Bu, üst üste dördüncü düşüş ve Haziran 2022’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Reuters anketine katılan ekonomistler, Mart ayında 57 seviyesinde ölçülen endeksin 54,5’e düşmesini bekliyordu; gerçekleşen veri ise bu beklentinin de altında kaldı. Öte yandan, Amerikalı tüketicilerin enflasyon beklentilerinin Nisan ayında 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Williams karamsar tablo çizdi

Williams, tabloya dair kötümserliğine rağmen, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu düşündüğünü de belirtti. Fed’in faizleri bir süre daha mevcut seviyelerde tutmasının, hem işgücü piyasasındaki görece sağlam seyrin hem de enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesinin dikkate alındığında, yerinde bir yaklaşım olduğunu savundu.

John Williams’ın bu değerlendirmeleri, Fed’in Mart ayında yayımladığı ve yıl sonu için yüzde 2,7 enflasyon ve yüzde 1,7 büyüme öngören projeksiyonlardan belirgin şekilde daha karamsar bir tablo çiziyor. ABD ekonomisinde belirsizliğin arttığı bir dönemde yapılan bu açıklamalar, önümüzdeki süreçte para politikası kararlarında olası revizyonların sinyalini de içeriyor.